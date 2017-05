Edilizia USA: forte frenata dei permessi a costruire in aprile, nuovi cantieri -2,6%

(Teleborsa) - Segnali deboli giungono dal mercato edile negli Stati Uniti. Nel mese di aprile, i cantieri avviati sono risultati in frenata così come i permessi edilizi.Secondo il, isu base mensile a 1,172 milioni di abitazioni in ulteriore calo rispetto agli 1,203 milioni rivisti di marzo (1,215 mln la prima lettura) ed ai 1,260 milioni stimati dal consensus.In forte contrazione anche irilasciati dalle autorità competenti, che hanno registrato unmensile a 1,229 milioni di unità contro i 1,260 milioni del mese precedente. Le attese del mercato erano per un livello a 1,270 milioni di unità.