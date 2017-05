Effetto dati macro su Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) -, in un clima di cautela alimentato daalla luce degli ultimi dati macro diffusi. Alla statistica della vigilia che ha mostrato un' inattesa flessione della manifattura, elaborata dalla Fed di New York , si aggiunge la forte frenata dell'attività edilizia , diminuita in aprile oltre attese, facendo segnare il terzo ribasso negli ultimi quattro mesi.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta a 20.984,87 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per lo, che rimane a 2.400,13 punti. In moderato rialzo il(+0,24%); consolida i livelli della vigilia lo(-0,02%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,70%),(-0,46%) e(-0,45%).del Dow Jones,(+1,73%),(+1,30%),(+1,25%) e(+0,65%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,67%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,67%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,46%.