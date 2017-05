Fisco troppo burocratico, 240 ore l'anno per pagare le tasse

(Teleborsa) - "La semplificazione degli adempimenti fiscali rischia di essere una. Nonostante gli impegni e le norme degli ultimi anni,: per pagare le tasse servono 240 ore l'anno, 85 ore in più rispetto alla media dei Paesi dell'Area euro.che metta mano anche a norme di carattere sostanziale, non soltanto ad adempimenti comunicativi".Lo ha sollecitato il, intervenuto, a nome di Rete Imprese Italia, all'Audizione promossa dalla Commissione Parlamentare della Camera per la semplificazione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale.: ilin testi unici delle; lanelle disposizioni che impongono gli adempimenti fiscali; ladelle disposizioni tributarie e la "costituzionalizzazione" dello Statuto del contribuente;e deve essere introdotta una reale valutazione d'impatto preventiva delle nuove disposizioni, come pure una verifica periodica sull'efficacia delle norme stesse spesso introdotte per finalità di contrasto all'evasione.