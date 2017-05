Lavoro, Regione Lazio: 32 bandi per 280 milioni di euro

(Teleborsa) -Resta il lavoro la vera emergenza. E la regione Lazio prova a correre ai ripari.Il piano è stato presentato dal Presidente Nicola Zingaretti e l'assessore regionale al Lavoro, Lucia Valente in occasione dell'inaugurazione dell'hub GenerAzioni di via Ostilia.Gli avvisi pubblici coinvolgono 5 assessorati (Formazione, Agricoltura, Lavoro, Politiche Sociali, Sviluppo economico) e sono dedicati a diversi settori e professionalità.- "Da oggi è operativo il bonus assunzionale: ogni giovane ha il diritto di essere assunto e avere uneuro, questo per un contratto a tempo indeterminato", ha dichiarato l'assessore Lucia Valente.