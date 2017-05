Macron a Berlino per il primo incontro con la Merkel

(Teleborsa) - Fitta l'agenda del neo eletto Presidente Francese . Dopo aver scelto Edouard Philippe come Premier , l'inquilino dell'Eliseo si è recato adove è stato ricevuto dal Cancelliere"Abbiamo concordato che lavoreremo insieme in modo molto stretto", questo è quanto dichiarato danella conferenza stampa al termine dell'incontro con il Capo di Stato francese.Il Cancelliere ha poi parlato di "progetti sul sistema fiscale per dare impulso all'Europa". I due leader hanno rilanciato sulle relazioni tra Germania e Francia, nella convinzione che i trattati europei possono essere cambiati."La modifica dei trattati era un tabù francese. Per me non lo è", ha spiegato. Il neo Presidente ha sottolineato la necessità per la Francia di fare le riforme", ma bisogna dare una sfoltita alla burocrazia. "Il mio compito - ha detto- è difficile, non ho dimenticato il voto della rabbia". Il primo cittadino francese si è detto convinto che "servono investimenti per il futuro dell'Europa".