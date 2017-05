Opening Bell stonata. Wall Street cauta

Dow Jones

(Teleborsa) -, in un clima di cautela alimentato daalla luce degli ultimi dati macro diffusi. Alla statistica della vigilia che ha mostrato un' inattesa flessione della manifattura, elaborata dalla Fed di New York , si aggiunge la forte frenata dell'attività edilizia , diminuita in aprile oltre attese, facendo segnare il terzo ribasso negli ultimi quattro mesi.Tra gli indici statunitensi, ilsi muove sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15%; sulla stessa linea, viaggia intorno alla parità lo, che continua la giornata a 2.403,38 punti. Poco mosso il(+0,06%), come l'S&P 100 (0,1%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500.del Dow Jones in sostanziale aumento è(+1,88%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,42%. Seduta negativa anche per, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,15%.