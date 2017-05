Piazza Affari tonica in un'Europa cauta

S&P-500

(Teleborsa) -, mentre si distingue la performance positiva mostrata Piazza Affari. Sostanzialmente stabile losulla piazza americana, che segna una variazione percentuale pari a +0,06%.Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,76%. L'è sostanzialmente stabile su 1.234,6 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,51%.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a 179 punti base, con un calo di 6 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,21%.resta vicino alla parità(+0,2%), ben impostata, che mostra un incremento dello 0,97%. Piatta, che tiene la parità., che mostra sulun rialzo dello 0,57%.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,48%),(+1,33%) e(+1,20%). Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti(-0,55%) e(-0,42%).di Piazza Affari, exploit di, che mostra un rialzo del 2,45%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,80%.In luce, con un ampio progresso dell'1,65%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,62%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,04%.Piccola perdita per, che chiude con un -0,99%.Tentenna, che cede lo 0,88%.