Unicredit colloca nuovi strumenti Additional Tier 1 per un importo di 1,25 miliardi

UniCredit

(Teleborsa) -per un importo dia investitori istituzionali. Il regolamento è previsto per il 22 maggio 2017.(con scadenza legata alla durata statutaria di UniCredit) e possono essere richiamati anticipatamente dall'emittente, ove consentito in base ai requisiti normativi, il 3 giugno 2023 e successivamente ad ogni data di pagamento cedola.pagata su base semestrale; in seguito, se non viene esercitata la facoltà di rimborso anticipato, la stessa verrà ridefinita il 3 giugno 2023 e successivamente a intervalli di 5 anni sulla base del tasso swap di pari scadenza vigente al momento maggiorato di 638,7 punti base (che rappresenta il margine iniziale), calcolato su base annuale e ricalcolato su base semestrale in conformità con le convenzioni di mercato.Gli strumenti di tipologia Additional Tier 1ed a raggiungere il requisito dell'1,50% di AT1. Questa emissione è parte dei 3,5 miliardi di Additional Tier 1 previsti nel nuovo piano strategico Transform 2019, di cui il 50% è stato già realizzato, inclusa l’operazione odierna.Gli strumenti prevedono un trigger del 5,125% (o del pertinente livello minimo applicabile) sul Common Equity Tier1 ( CET1 ) che, qualora il coefficiente CET1 del Gruppo o di UniCredit scenda al di sotto di tale soglia, comporterà che il valore nominale dei titoli venga ridotto dell'importo necessario a ripristinarne il livello, tenendo conto anche degli altri strumenti con caratteristiche similari di riduzione del valore nominale, nella misura necessaria per ripristinare lo sforamento del trigger (e qualsiasi interesse maturato sarà annullato). Il ripristino (write up) discrezionale dell'importo nominale è consentito in determinate circostanze, soggette a determinati parametri.