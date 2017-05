Vodafone chiude conti in rosso. Bene Italia con ricavi e clienti in crescita

Vodafone

(Teleborsa) - Il colosso britannico della telefonia mobile, evidenziando una crescita della perdita rispetto ai 5,4 miliardi dell'esercizio precedente. Sui conti pesano però le(3,7 miliardi), legate alla fusione con Idea cellular , mentreche mette a segno una crescita di clienti e ricavi., portando il dividendo finale dell'esercizio a 14,77 cent.a 47,6 miliardi di euro, mentre la crescita organica dei ricavi da servizi è stata dell'1,9%.Vodafone ha formulatoanticipando unanell'ordine del 4-8% ed un(flusso di cassa) a circa 5 miliardi., in un mercato in espansione grazie anche alla banca ultralarga. La divisione chiude l'anno fiscale al 31 marzo 2017 con unaLa divisione italian evidenzia. In crescita sia i ricavi da servizi mobili (+1,5%) che i ricavi da servizi di rete fissa (+6,8%)., che si attestano a quota 2,2 milioni. I clienti in fibra hanno raggiunto quota 0,7 milioni, con una crescita di 0,4 milioni di clienti nell’anno fiscale.