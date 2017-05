Alitalia: entro la giornata presentazione del bando di gara per cessione

Lufthansa

(Teleborsa) -, mentre è ancora aperta la selezione degli advisor incaricati di "consigliare" i tre Commissari straordinari sia per gli aspetti industriali che per quelli finanziari. In lizza vi sonoFrattanto, i commissari straordinar sono attesi oggi aper chiedere di, tenendo conto che le ipotesi restano tre:cioè la vendita dei singoli asset a più acquirenti. LaTendenzialmenteda parte di singoli o cordate ed aprire la data room (informazioni), che dovrebbe concludersi nel giro di, cioè entro fine giugno. La tempistica è in linea di massima definita: lesono attese amentre learriveranno a. Il motto è massima flessibilità riguardo ai soggetti ed alle proposte, con la possibilità anche di offerte dell'ultimo minuto o di formazione delle cordate dopo l'arrivo delle proposte non vincolanti.Defilatasie fuggiti gli investitori emiratini, ora, stando a quanto trapelato dal premieri dopo la sua visita a Pechino. In proposito, prima che l'allora Presidente del Consiglio si orientasse verso: Air China, di proprietà del governo di Pechino, nata nel 1988 dal voluto "disgregamento" della compagnia governativa di stato CAAC, era infatti divenuta operativa solo nel 1994.Ma c'è anche la possibilità chesecondo i rispettivi interessi.Il ministro dei Trasporti,, ha già chiarito che, evitando così lo spezzatino. "La vera operazione che va fatta è non frazionare Alitalia, non venderla a pezzi o asset, ma mantenere la unitarietà aziendale". Poi, il ministro ha parlato anche della, citando anche l'esempio di Meridiana, di cui Alisarda ha rilevato il 51% senza far ricorso a finanziamenti italiani.