Borse europee in rosso. Maglia nera a Piazza Affari

(Teleborsa) -che seguono la debolezza dei mercati asiatici e statunitensi.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,11, soglia rotta dopo il breakout di quota 1,10 dollari . Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.243,4 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,68%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a 181 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,21%.Tra le principali Borse europee, negativa, che perde lo 0,36%. Limature per, (-0,13%) mentre, accusa un calo dello 0,70%., con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,93%.Scivolano sul listino milanese tutti i settori. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,85%),(-1,36%) e(-1,21%).Tutte negative le Blue Chip della borsa milanese ad eccezione diche sale timidamente dello 0,56%.Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,82%.Affonda, con un ribasso del 2,42%. Secondo il giornale tedesco Handelsblatt, Bruxelles avvierà una procedura contro l'Italia per aver ignorato i dispositivi illegali di manipolazione delle emissioni nelle auto diesel di Fiat Chrysler.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,98%.Tra le banche, in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,93%.In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, fa bene(+3,27%) premiata dal mercato per la trimestrale annunciata la vigilia