Giornata da dimenticare per il mercato americano

(Teleborsa) - A picco Wall Street in chiusura di seduta, con ilche accusa un ribasso dell'1,78%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per lo, che si ferma a 2.357,03 punti, ritracciando dell'1,82%. Pessimo il(-2,51%), come l'S&P 100 (-1,9%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-3,04%),(-2,80%) e(-2,13%).In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva. I più forti ribassi si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,29%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,81%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,36%.In caduta libera, che affonda del 3,20%.(+2,32%),(+1,13%) e(+0,80%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,96%.Pesante, che segna una discesa di ben -6,64 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 5,83%.Sensibili perdite per, in calo del 5,20%.