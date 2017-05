Imprese: fallimenti in calo, tornano a livelli del 2009

(Teleborsa) - Nei primi tre mesi del 2017: si rafforza la diminuzione dei fallimenti e delle procedure concorsuali e, dopo tre trimestri negativi,Complessivamente,, il 5% in meno rispetto allo stesso periodo del 2016, toccando così il livello più basso dal 2009.“I segnali dei primi tre mesi del 2017 sono positivi: il calo di fallimenti e altre procedure concorsuali, già in atto da un paio di anni, ha preso vigore, con l’industria che è finalmente tornata ai valori pre-crisi", commenta(gruppo che fa analisi del rischio di credito e gestione dei crediti deteriorati). "La diminuzione di nuovi default, che secondo le nostre attese proseguirà anche nei prossimi trimestri, continua Nespolo, è un fattore cruciale per favorire lo smaltimento dello stock di NPL e la ripresa del credito alle PMI”.anche se le riduzioni risultano più marcate fra le società di persone (-27,4%) e fra le società di capitale (-17,6%) rispetto alle imprese organizzate in altre forme giuridiche (-4,3%).A livello settoriale, il calo è generalizzato ma la tendenza risulta particolarmente marcata nell'industria (-22% rispetto allo stesso periodo del 2016), seguita dalle costruzioni (-18%) e dai servizi (-17%). Su un orizzonte di più lungo periodo, l’industria risulta tornata sui livelli pre-crisi (+7,3% rispetto al 2007), mentre costruzioni e servizi evidenziano ancora un importante gap (rispettivamente del +89% e +78%).