L'euro viaggia a gonfie vele. Cross sopra quota 1,11 dollari, prima volta da Novembre

(Teleborsa) - L'euro accelera al rialzo nei confronti del biglietto verde scambiando sopra quota 1,11 dollari, soglia che non vedeva da Novembre 2016.A fare da assist alla valuta di Eurolandia contribuisce la. Il breakout è stato sostenuto da. Ma a pesare sulla divisa americana, sono anche i timori che l'agenda economica deldopo le nuove crisi politiche che hanno investito la Casa Bianca Il mood degli investitori sarà catalizzatodall'attesa per. Nei giorni scorsi, alcuni paesi membri, quali Spagna Germania hanno annunciato prezzi al consumo centrando il target del 2% fissato dalla BCE. Anche in Italia l'inflazione è vicina all'obiettivo della banca guidata daCon le preoccupazioni politiche scongiurate dall' elezione di Emmanuel Macron alla presidenza francese contro l'anti-europeista Marine Le Pen, gli investitori si concentrano ora su tempistica e modalità del graduale ritiro del Quantitative Easing Al momento l'euro/dollaro scambia a 1,1131. Il primo livello di resistenza è visto in area 1,1131 dollari.