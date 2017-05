La svolta "green" degli italiani: per 8 su 10 il vetro è il packaging più eco-sostenibile

(Teleborsa) -. Un consumatore su due in Europa dichiara infatti di utilizzare più contenitori pere questo avviene soprattutto inAustria e Croazia. Addirittura l’85% dei consumatori europei suggerirebbe il vetro ai propri amici e familiari (+15% rispetto a 8 anni fa), con un exploit sempre nel Belpaese: il 91% degli italiani lo consiglierebbe, la percentuale più elevata tra tutti i Paesi e il 6% in più rispetto alla media europea.A rivelare questa crescente “tendenza vetro” un'indagine indipendente InSites, che ha coinvolto 18.000 consumatori europei (più di 2.500 in Italia), commissionata dalla community di Friends of Glass, in 11 Paesi europei.Per quanto riguarda l’Italia, la percentuale di coloro che pensa che il vetro sia il materiale più amico dell’ambiente è più elevata rispetto alla media europea e