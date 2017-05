Lloyds torna privata. Il governo di Londra porta la sua quota a zero

Lloyds banking

RBOS

Royal Bank of Scotland

(Teleborsa) - Ci sono voluti anni per tornare privata, ma, dopo il salvataggio dalla bancarotta ad opera dello Stato avvenuto nel 2008.Il colosso bancario britannico, finito nei guai all'epoca della crisi dei subprime, ha detto cheLa banca era stata salvata da Londra fra il 2008 ed il 2009: nell'ottobre 2008 il governo aveva stanziato 200 miliardi di sterline per ricapitalizzare le maggiori banche (Llloyds,, HBOS ecc.), poi nel marzo 2009 Lloyds era stata completamente nazionalizzata . Il suo salvataggio è costato al governo 20,3 miliardi, ma la vendita progressiva dlela partecipazione pubblica ha portato nelle casse del tesoro inglese 21,2 miliardi complessivamente, con un beneficio di 894 milioni che include i dividendi pagati in questi anni.Prima di arrivare a questo punto, Lloyds è dovuta passare per u, che le è costato anche in termini di personale, con il. Il 2016 però si è chiuso con l'utile più alto da un decennio a questa parte., il cui salvataggio è costato ai contribuenti britannici oltre 45 miliardi di sterline.