Opening bell stonata a Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

United Health

Goldman Sachs

Walt Disney

JP Morgan

Du Pont de Nemours

Dish Network

The Kraft Heinz

Electronic Arts

Micron Technology

Wynn Resorts

American Airlines

(Teleborsa) -In una giornata povera di dati macro, in cui è stato svelata la richiesta dei mutui settimanali e verrà poi data la lettura sulle scorte settimanali di greggio, ilavvia in flessione dello 0,77%. Sulla stessa linea, vendite diffuse sullo, che esordisce a 2.383,41 punti. Negativo anche il(-0,69%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+1,08%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,91%.con un forte ribasso dell'1,87%., che evidenzia una perdita dell'1,81%., con un decremento dell'1,49%.Al top tra i, si posizionano(+2,23%) e(+0,98%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,76%., con una flessione del 2,10%.i su, che soffre un decremento del 2%.su, che soffre un calo dell'1,80%.