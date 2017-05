Piazza Affari fanalino di coda in Europa

Euro / Dollaro USA

Oro

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Yoox

Buzzi Unicem

UBI Banca

Fiat Chrysler

Saras

(Teleborsa) -con. Gli investitori fin dall'esordio di stamane si sono dati alle vendite. Il clima rimane quello di avversione al rischio a causa dei crescenti timori politici negli Stati Uniti . A zavorrare ancora di più i listini ci ha pensato l'andamento negativo della borsa di Wall Street.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,52%. L', in aumento (+1,14%), raggiunge 1.256,6 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,32%., in caloche cede l' 1,35%. Contiene le perdite, che scivola dello 0,25%. Arretrache in chiusura mostra un un calo dell'1,63%.suldi Milano.(-0,24%) che ha annunciato i conti trimestrali nei giorni scorsi., invece, si manifestano suche archivia le contrattazioni a -6,08%.Tra le banche, calo deciso perche segna un -5,36%.che evidenzia una perdita del 4,59%: secondo il giornale tedesco Handelsblatt, Bruxelles avvierà una procedura contro l'Italia per aver ignorato i dispositivi illegali di manipolazione delle emissioni nelle auto diesel di FCA.Tra i, si distingue(+4,86%) che festeggia la trimestrale e la promozione da parte di alcuni broker