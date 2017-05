Regno Unito, la disoccupazione è la più bassa da 42 anni

(Teleborsa) - Nel mese di aprile, ilche hanno chiesto un sussidio di disoccupazione è salito ancora in Gran Bretagna, riportando un. A marzo le domande di sussidio erano salite in maniera più marcata di 33.500 unità ( dato rivisto da +25.500 unità ).Il dato pubblicato dall'Office for National Statistics (ONS) èche stimavano un aumento meno incisivo di, contro il 4,7% precedente ed atteso dagli analisti. Il totale dei disoccupati resta a 1,54 milioni di unità (-53 mila rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno). Nello stesso periodo, il numero degli occupati è sostanzialmente stabile a 31,95 milioni di unità: 122 mila in più rispetto al trimestre precedente e 381 mila unità in aumento su anno.Infine,ha mostrato una variazione diin frenata rispetto al 2,2% del trimestre precedente. La variazioneinvece è delrispetto al +2,3% precedente.