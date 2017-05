Sogefi (CIR) produrrà molle per autoveicoli in Cina

Sogefi

(Teleborsa) -, società di componentistica auto del Gruppo CIR, avvierà la produzione di molle elicoidali per autoveicoli in Cina dalla fine del 2018.L’obiettivo dell’iniziativa è soddisfare la crescente domanda di questo componente per sospensioni in Cina, in considerazione delle previsioni di sviluppo del mercato automobilistico locale, della progressiva sostituzione delle molle a balestra e dei sempre più stringenti standard tecnici richiesti dai produttori nazionali di autoveicoli.di completare la nostra offerta di componenti per sospensioni in Cina, creandodella redditività nel principale mercato automobilistico del mondo”, dichiaradi Sogefi., nell’area di Shanghai, nella stessa zona industriale che dal 2014 ospita un impianto di 15.000 metri quadri dedicato alla produzione di barre stabilizzatrici.L’avvio della nuova produzione dovrebbe garantire alla società un fatturato aggiuntivo annuo di 20 milioni di euro a partire dal 2023.per la nuova fabbrica ammonta aUna volta completato l’impianto di molle elicoidali, l’intero insediamento industriale di Wujiang, dando complessivamente lavoro a più di 300 persone.