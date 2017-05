Alitalia, via libera al bando per le offerte. Manifestazioni di interesse entro il 5 giugno

Merrill Lynch

(Teleborsa) - Commissari straordinari della compagnia aerea, ricevuta l’autorizzazione dal, hanno pubblicato il "Bando per la raccolta di manifestazioni di interesse" non vincolanti, in conformità con quanto previsto dal decreto legge volto all'avvio della prima fase dell' Amministrazione Straordinaria L'annuncio della compagnia aerea è stato approvato nella serata di ieri, 17 maggio, dai Ministri dello sviluppoe da quello dei trasporti, che lo hanno esaminato insieme ai commissari straordinari,. Resta invece l'attesa per conoscere gli advisor dell'operazione che dovrebbero essere svelati nei prossimi giorni.Questi avranno il compito i di "consigliare" i tre Commissari sia per gli aspetti industriali che per quelli finanziari. In lizza vi sonoL'obiettivo, si legge nel bando, è quello di realizzare un "" della società, che potrà avvenire in tre differenti modalità:che prevede la cessione unitaria dei complessi aziendali dell'impresa con la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa stessa.ossia attraverso il riassetto economico e finanziario dell'impresa sulla base di un programma di risanamento.tramite la cessione di complessi di beni e contratti dell'impresa con la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa stessa.Possono manifestare interesse "imprese individuali o in forma societaria (ritenute tali in base alla legge dello Stato di appartenenza) di qualsiasi nazionalità, sia singolarmente sia congiuntamente con altre imprese individuali o in forma societaria (le cordate)". Ai soggetti ammessi "sarà comunque consentito, nel corso della procedura, costituire e/o modificare cordate - anche unendosi a soggetti che non abbiano manifestato interesse - secondo termini e modalità che saranno successivamente comunicati nelle ulteriori fasi della procedura".Defilatasie fuggiti gli investitori emiratini, ora, stando a quanto trapelato dal premierdopo la sua visita a Pechino. In proposito, prima che l'allora Presidente del Consiglio si orientasse verso: Air China, di proprietà del governo di Pechino, nata nel 1988 dal voluto "disgregamento" della compagnia governativa di stato CAAC, era infatti divenuta operativa solo nel 1994.Ma c'è anche la possibilità chesecondo i rispettivi interessi.