Borse deboli. A Piazza Affari caduta verticale per Fiat Chrysler

(Teleborsa) -con gli investitori che si muovono prudenti sui timori legati agli sviluppi del Russiagate promesso durante la sua campagna elettorale.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,29%. Lieve calo dell', che scende a 1.255,2 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,29%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a 178 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,16%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,35%. Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente., sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 21.264 punti.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +0,78% sul precedente. Nel listino, i settori(-2,05%),(-1,30%) e(-1,03%) sono tra i più venduti.di Piazza Affari, ben impostata, che mostra un incremento dell'1,19%.Nel lusso, tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,11%.Tra le utilities, in luce, con un ampio progresso dell'1,05%. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,93%. Tiene+0,13% che si è rafforzata nell'eolico in Spagna Le peggiori performance, invece, si registrano su, -4,61% colpita dalle vendite. Pesa l' azione legale dell'UE contro l'Italia per aver ignorato i dispositivi illegali di manipolazione delle emissioni nelle auto diesel di FCA.Preda dei venditori, -1,74% su prese di profitto.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,50%.