Effetto Trump sulle borse asiatiche

(Teleborsa) - Finale negativo per le principali borse asiatiche sui timori che la bufera politica che si è abbattuta sul Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , possa impedire la prosecuzione del pacchetto di misure economiche annunciato in campagna elettorale.L'ha chiuso in ribasso dell'1,3% a 19.553,86 punti mentre il più ampio Topix ha terminato con una flessione di oltre l'1%.Giù anche le borse cinesi, conche cede lo 0,63% mentreperde lo 0,68%. Limature per-0,27% e-0,44%.Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, si muove in frazionale ribasso(-0,41%) seguita da-0,28%,-0,79% e-0,55%. Giù inoltre-0,36% e-0,33%. Si muove in controtrend+0,21%.