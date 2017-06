Aquafil presto in Borsa. Space3 lancia la nuova matricola dello Star

(Teleborsa) -, grazie alla business combination con, la SPAC nata in seguito alla fusione di Space2 con Avio Aquafil, fondata nel 1965, è uno dei leader mondiali per laimpiegate nei settori della pavimentazione tessile, automobilistico, della moda e dello sport. Pioniere nellagrazie anche al, un percorso innovativo e sostenibile in grado di creare nuovi prodotti dai rifiuti.A seguito della business combination,, con un flottante di circa il 37%.Grazie alla fusione con Space3, Aquafil beneficerà di nuove, accelerando i propri piani di crescita e di innovazione tecnologica."Le risorse derivanti dall'operazione di Business Combination con Space3 consentiranno ad Aquafil di accelerare il proprio percorso di crescita che già nell'esercizio in corso evidenzia un significativo incremento della redditività e della generazione di cassa del Gruppo per effetto degli importanti investimenti realizzati nell'ultimo triennio",commenta, presidente ed Amministratore delegato, o,tre che socio di controllo di Aquafil."Il Team Space conosce e apprezza Giulio Bonazzi ed il management di Aquafil da tempo", dichiara, amministratore delegato di Space3", aggiungendo "nutriamo grande fiducia nelle prospettive di espansione della società e in quello che potremo fare insieme all'imprenditore e al suo team."Il Consiglio di Amministrazione di Space3 ha deliberato di convocare perchiamata ad approvare, tra l’altro, la business combination e la fusione.