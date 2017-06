Auto, il mercato dell'Unione Europea sorride a maggio

Volkswagen

Fiat Chrysler Automobile

Renault

Peugeot

Daimler

BMW

(Teleborsa) -. Con 1.386.818 immatricolazioni mette infatti a segno in maggio una crescita del 7,6%.Il consuntivo deichiude invece con 6.719.209 immatricolazioni con unache è compatibile con l’ipotesi che il mercato dell’intera Unione chiuda il 2017 sui livelli ante-crisi (15.574.000 unità nel 2007).: un tempo incomparabilmente più lungo di quello impiegato dagli altri grandi mercati mondiali. Come è noto, la crisi delle vendite di auto nell’Unione è stata particolarmente dura e lunga per effetto delle politiche di austerity imposte da Bruxelles ai paesi della fascia meridionale della Zona Euro.Per quanto concerne ia maggio, chiudendo i primi cinque mesi in aumento del 4,4%.. Dai dati diffusi oggi dall’Acea emerge che le vendite di auto sono in crescita in tutti i paesi dell’area ad eccezione dei piccoli mercati di Grecia (-20,9%), Cipro (-9,7%) e Irlanda (-7,9%). Complessivamente positivo è anche l’andamento neiche assorbono il 74,4% delle vendite:(+12,9%),(+8,9%),(+8,2%),(+11,.2%), mentre il Regno unito segna un calo dell'8,5%.A livello di singoli marchi,avanza dell'8,2%,dell'11,5%,del 10,2%,del 4,7% e la tedescadel 13,4%. Fra le case di fascia alta, lasegna un +2%.