Esselunga non è in vendita, stop eredi Caprotti ai cinesi

(Teleborsa) - "In relazione ai recenti articoli di stampa desideriamo precisare a tutti voi che l'azienda non è in vendita".Lo scrivono, in un messaggio inviato ai quadri e dirigenti del gruppo Esselunga,, titolari del 70% del gruppo della grande distribuzione.La precisazione arriva il giorno dopo che i l gruppo cinese Yida International Investment ha manifestato interesse per la catena di ipermercati , nata al Nord con Bernardo Caprotti, approdata poi nel Centro e Sud del paese, ora di proprietà dei suoi eredi.I cinesi hanno messo, cifra che risulta molto superiore ai 4-6 miliardi indicati dalle società di private equity Blackstone e CVC Capital Partners lo scorso anno.