Eurozona, frena l'inflazione che si allontana dal target della BCE

(Teleborsa) - Frena la crescita l'inflazione dell'che si allontana dal target indicato dalla BCE che definisce il concetto di "stabilità dei prezzi", che è il suo obiettivo con un caro vita inferiore ma vicino al 2%.Secondo l'), nel mese di maggio, come indicato nella stima flash di fine mese ed in linea con il consensus., come stimato dagli analisti, come il dato precedente.(depurata dalle componenti più volatili quali cibi freschi, energia, alcool e tabacco) evidenzia un incremento dello 0,9% su base annua, inferiore al precedente (+1,2%) in linea con il consensus, evidenziando su base mensile un calo dello 0,1% (+0,5% il precedente)., l, mentre su anno ha registrato un rallentamento all'1,6% dal +2% di aprile