Google, in arrivo maxi multa europea da un miliardo di euro

Google

Intel

Apple

(Teleborsa) - Maxi multa europea in arrivo perche potrebbe essere sanzionata dall'per un miliardo di euro.L'indiscrezione, riportata dal Financial Times spiega che il colosso di Mountain View andrebbe incontro alla sanzione per aver abusato della sua posizione dominante sulle ricerche nel web. La posizione di forza sarebbe servita a consolidare il servizio Google Shopping.La sanzione, rileva il quotidiano, potrebbe quindi pareggiare la multa record comminata dall'UE anel 2009, anche non arriverebbe mai alla maxi multa da 13 mld cheha inflitto adlo scorso anno.Ne' l'Authority UE, ne' Google hanno voluto commentare l'indiscrezione.