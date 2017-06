Grecia, Eurogruppo raggiunge accordo su nuova tranche di aiuti

(Teleborsa) - Nuovo accordo raggiunto all'Eurogruppo sulla Grecia.riuniti in Lussemburgo hanno detto sì all'unanimità al versamento. Un'accordo che ha trovato anche l'intesa (almeno sul piano formale) del, presente al vertice con la direttriceIl numero uno dell' organizzazione diha spiegato che proporrà all'Executive Board una proposta formale una "approval in principle" () di un nuovo piano, che però rimarrà "in stand-by". L'istituzione di Washington sbloccherà infatti i suoi versamenti solo quando saranno completate le condizioni richieste, in particolare le misure sul debito. Un passo avanti rispetto alle precedenti posizioni del FMI Dunque il "dado è tratto" e la strada tracciata. I ministri si sono ritrovati concordi sul compromesso che consente di completare positivamente la revisione del piano di aggiustamento ellenico e di procedere all'esborso di nuovi aiuti.Si è compiuto "un grande passo in avanti", ha affermato il Presidente dell'Eurogruppoal termine dei lavori. "C'è un accordo su tutti gli elementi. Ora proseguiremo con l'ultimo anno di supporto" e poi alla strategia di uscita dagli stessi aiuti.In realtà l'aspetto chiave della questione è che l'accordo pieno ancora non c'è. Manca infatti la definizione esatta delle misure di alleggerimento del debito che Atene invocava, e che anche ile pretendeva per tornare a partecipare agli aiuti. Tuttavia con l'intenso lavoro degli ultimi giorni si è trovato un compromesso che consente al Paese di andare avanti. La nuova tranche di aiuti eviterà ad Atene il precipizio di una crisi di liquidità. Al tempo stesso i creditori europei hanno delineato in termini generici alcune delle misure di alleggerimento del debito, su cui tuttavia una decisione definitiva non verrà presa prima del 2018.