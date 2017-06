In difficoltà Nike a Wall Street dopo un downgrade

Nike

Nike

(Teleborsa) - In forte ribasso, che mostra un disastroso -3,48% dopo che JP Morgan ha declassato il titolo a "neutral" da "overweight".Gli analisti hanno anche rivisto al ribasso il prezzo obiettivo che è passato da 61 a 58 dollari. La casa d'affari statunitense ritiene che le vendite in Nord America è più probabile che peggiorino, con l'attuale scenario impegnativo che ha portato alla chiusura di negozi e al calo spazio sugli scaffali per i prodotti Nike.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 50,63 dollari USA, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 51,64. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 50,21.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)