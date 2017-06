Mercati in rimonta su decisioni banche centrali. Borsa Milano al top

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che avviano gli scambi con discrteti rialzo, dopo la conferma del, dopo che ieri la bank of England ha confermato tutto invariato . Fuori dal coro solo la Fed che ha alzato i tassi ma ha anche confermato un approccio graduale dell'exit strategy L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,116. Scende lo, attestandosi a 166 punti base, con un calo di 4 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,96%.moderatamente positiva, che segna un frazionale aumento dello 0,35%, sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,74%, ben impostata, che mostra un incremento dello 0,83%., con ilin aumento dello 0,71%.Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 3,13%, dopo il miglioramento del rating da parte di S&P In un, grazie ai positivi dati delle immatricolazioni in UE , si mette in luce anche, che vanta un incisivo incremento del 2,63%, brillando fra le auto di fascia alta. Ben impostata, che segna un incremento dell'1% circa in Borsa.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,96%.In luce, con un ampio progresso dell'1,43%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che avvia le contrattazioni a -0,71%.