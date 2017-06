Piazza Affari si conferma positiva in coda alle altre Euroborse

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, complici i segnali positivi che arrivano dai Future USA e grazie al, dopo che ieri la bank of England ha confermato tutto invariato . Fuori dal coro solo la Fed che ha alzato i tassi ma ha anche confermato un approccio graduale dell'exit strategy Sul fronte, unico dato particolarmente importante quello sull'inflazione dell'Area Euro , che conferma una frenata, mentre nel pomeriggio so no in agenda i dati USA sull'avvio cantieri e la fiducia dell'università del Michigan.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,116. Retrocede lo, che raggiunge quota 167 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,97%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,29%, passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,62%, brillanteche avanza dello 0,72%., con il, che avanza a 20.934 punti.di Piazza Affari, resta in evidenza, che mostra un fortissimo incremento del 2,94%, dopo che S&P nha portato il rating a livello investment grade Svettache segna un importante progresso del 2,31%.Vola, con una marcata risalita del 2,01%.La peggiore performance è quella di, che cede l'1,88%.scende dell'1,23% dopo il taglio del target price di JP Morgan Calo deciso per, che segna un -1,02%.Tentenna, che cede lo 0,70%.