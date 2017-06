Recordati sigla accordo licenza per farmaco contro cheratite neurotrofica

Recordati

(Teleborsa) -, società di sviluppo italiana fondata da ricercatori dell’Università di Firenze, per lo sviluppo e successiva commercializzazione a livello globale di un peptidomimetico del fattore di crescita nervoso umano a basso peso molecolare per il trattamento dellaIl farmaco ha già ottenuto la designazione dinell’Unione Europea, riconoscimento dedicato a quei medicinali potenzialmente utili per trattare una malattia rara.collegate con difetti del fattore di crescita nervoso.I termini dell’accordo prevedono il pagamento delche saranno corrisposti in base all'andamento del processo di sviluppo e della successiva commercializzazione.Il titolo Recordati non evidenzia oggi una performance particolarmente brillante con un progresso dello 0,30%.