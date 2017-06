Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Energia

Utilities

Materiali

Beni di consumo primario

Chevron

Exxon Mobil

Caterpillar

Johnson & Johnson

Wal-Mart

Nike

Apple

Goldman Sachs

Amazon

Cintas

Intuitive Surgical

Fastenal

Costco Wholesale

Walgreens Boots Alliance

Dollar Tree

Alexion Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 21.384,28 punti; sulla stessa linea, incolore lo, che archivia la seduta a 2.433,15 punti, sui livelli della vigilia. Poco sotto la parità il(-0,46%); pressoché invariato lo(+0,02%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,72%),(+0,48%) e(+0,41%). Il settore, con il suo -0,99%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,91%),(+1,46%),(+1,17%) e(+0,98%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,63%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,4 punti percentuali.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,40%.Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+2,44%),(+2,08%),(+1,77%) e(+1,72%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,19%.Seduta drammatica per, che crolla del 4,99%.Sensibili perdite per, in calo del 3,66%.In apnea, che arretra del 3,39%.