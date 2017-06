USA: fiducia dei consumatori Michigan in deterioramento

(Teleborsa) -, che segnala una possibile diminuzione dei consumi con il peggioramento delle aspettative.Secondoelaborati dall', l'indice del sentiment dovrebbe attestarsi adai 97,1 di maggio . Battute le attese degli analisti che erano per un livello invariato di 97,1 punti.L'indicatore, in particolare, segnala un peggioramento dell'indice sullea 84,7 punti dagli 87,7 precedenti e sotto gli 87,5 attesi. Anche l'indice sulleappare in calo a 109,6 punti dai 111,7 di maggio, deludendo il consensus che era per un dato invariato.