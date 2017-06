Venerdì nero per i trasporti. Fermi bus, treni e aerei

(Teleborsa) - Venerdì da incubo per chi deve viaggiare in treno ed aereo e per chi si sposta con metro, tram ed autobus.I sindacati di base e il) hanno infatti proclamato uno, 16 giugno, "a difesa del diritto di sciopero e contro le privatizzazioni e liberalizzazioni del settore".. Per chi utilizza illo sciopero, iniziato alle 21.00 di ieri, 15 giugno, terminerà alle 21.00 di oggi, venerdì 16 giugno.Fanno eccezione le regioni Piemonte e Valle d'Aosta mentre Trenitalia ha fatto sapere che le Frecce circoleranno regolarmente . Lo sciopero riguarda tutti i lavoratori del comparto aereo ed aeroportuale per 24 ore; il personale navigante gruppo Alitalia-Sai, per quattro ore, dalle 10 alle 14; il personale navigante e di terra delle compagnie aeree operanti in Italia, dalle 10 a mezzanotte.. Disagi anche nel trasporto locale delle città. A Roma le agitazioni interesseranno sia la rete Atac (bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Roma-Viterbo e Termini-Centocelle) che le linee periferiche gestite dalla Roma TPL.Saranno in vigore le fasce di garanzia: servizio regolare fino alle 8.30 e dalle 17.00 alle 20.00. L'agitazione di 4 ore, invece, sarà dalle 11.00 alle 15.00. A Milano l'agitazione è prevista dalle 8.45 alle 15.00 e dalle 18.00 al termine del servizio.Laha espresso disappunto per l'iniziativa odierna. "Indipendentemente dall'effettivo tasso di adesione dei lavoratori, questi scioperi possono cagionare l'interruzione dei servizi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo e pubblico locale con disagi ancor più gravosi per i cittadini, quando la giornata di sciopero coincide con la fine della settimana lavorativa" ha dichiarato il Presidente dell'Autorità di garanzia per gli scioperi, Giuseppe Santoro Passarelli, secondo il quale la moltiplicazione degli scioperi di questi ultimi tempi "dipende in buona misura dall'elevata frammentazione delle sigle sindacali spesso dotate di scarsa rappresentatività".