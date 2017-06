Wall Street dimessa. Deboli i titoli retailer

Dow Jones

(Teleborsa) -dove si registra unadopo il recente scivolone. A fare da assist al listino americano, contribuiscono anchedopo aver toccato i minimi dell'anno sui timori per un eccesso di produzione.Tra gli indici statunitensi, ilsi ferma a 21.371,79 punti; sulla stessa linea, incolore lo, che continua la seduta a 2.429,92 punti, sui livelli della vigilia. Leggermente negativo il(-0,29%); consolida i livelli della vigilia lo(-0,1%).L'attenzione degli investitori resta concentrata sui, il primo membro della Fed a parlare dopo che la banca centrale ha alzato i tassi di interesse Sul fronte macro, l'attività edilizia negli Stati Uniti è diminuita mensilmente, a maggio, per la quarta volta negli ultimi cinque mesi, mentre gli analisti si aspettavano un rialzo. Anche Gli statunitensi si sono rivelati meno fiduciosi a metà giugno rispetto al mese scorso, secondo il dato preliminare riportato dall'Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,74%) e(+0,60%). Il settore, con il suo -1,14%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+1,08%),(+1,06%),(+0,97%) e(+0,89%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,49%.Affonda, con un ribasso del 3,45% dopo un downgrade di JP Morgan.Al top tra i, si posizionano(+2,79%) che ha rilevato la catena di supermercati Whole Foods (+1,66%),(+1,61%) e(+1,42%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,73%.