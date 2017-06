"Avio" al Paris Air Show 2017 presenta l'innovativo motore spaziale P120 C

Avio

(Teleborsa) -Il P120C è destinato a equipaggiare i nuovi lanciatori Vega C e Ariane 6 che voleranno per la prima volta nel 2019 e nel 2020.a una cinquantina di chilometri a sud di Roma. Questo primo esemplare, costruito in fibra di carbonio ad alta resistenza, è stato ideato, sviluppato e realizzato ila pressurizzazione all’interno della camera di combustione, la spinta del motore ed i carichi meccanici derivanti dalle fasi operative del lanciatore.L’involucro tecnologico,del prototipo alle previsioni ingegneristiche del suo comportamento meccanico.Il nuovo e avveniristico motore Avio verrà presto inviatoi modelli in scala 1:10e il nuovissimo modellino dell’SSMS (Small Spacecrafts Mission Service) per lanci multipli di satelliti.Si potranno ammirare anchedei seguenti motori: Z23, Z40, P80