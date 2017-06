A Piazza Affari giorno di stacco cedole

Poste Italiane

(Teleborsa) -. La borsa milanese resiste alle vendite ma non brilla a causa dello stacco cedole di molte societàE'il titolo peggiore che mostra un ribasso del 5,25%. In calo ancheche oggi ha dato appuntamento agli azionisti per lo cedola. Il titolo scivola di oltre il 2%.A distribuire il dividendo saranno ancheche tuttavia sale dello 0,65%,lima la parità,cede lo 0,49%. Fa peggioche cede l'1,9%. Pesante(-2,19%)., per i cui il dividendo è relativo alle sole azioni di risparmio e non a quelle ordinarie.