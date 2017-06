Banche, BCE detta nuove regole di trasparenza sui fondi di emergenza

(Teleborsa) - La(BCE) ha pubblicato oggi il testo dell'accordo sull'assistenza in caso di) al fine di aumentarne ulteriormente la trasparenza.. Lo strumento serve a stanziare in maniera rapida fondi a banche che restano in condizioni di solvibilità ma si trovano a fronteggiare improvvisi problemi sulle liquidità.Il ricorso all'avviene però al di fuori dei normali canali di finanziamento dell'e della politica monetaria e per questo deve seguire delle regole a se stanti. Il testo pubblicato, oggi 19 giugno,e punta, a migliorare ulteriormente la trasparenza nell'utilizzo di questo strumento. Tra gli aspetti salienti il rischio che resta confinato su base nazionale. "La principale responsabilità per l'elargizione dell'ricade su base nazionale con la Banca centrale coinvolta. Questo significa che qualunque costo o rischio derivante dallo stanziamentoricade sulla Banca centrale coinvolta, o su una terza parte che funge da garante".Un altro aspetto importante e quello che leo., la comunicazione deve avvenire il "prima possibile" al Comitato esecutivo.in cui siedono tutti i governatori delle Banche centrali.. L'erogazione di questi fondi comporta nuovi obblighi di comunicazione al pubblico. La BCE procederà ad una nuova revisione delle regole non oltre il 2019.