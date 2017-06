Borse asiatiche positive trainate da Tokyo e dal rimbalzo dei tech

(Teleborsa) - Inizio di ottava positivo per l'azionario asiatico, trainato dalla Borsa nipponica e, in generale, dal rimbalzo del settore tecnologico dopo una serie di prese di profitto l'indice Nikkei ha chiuso in rialzo dello 0,62% a 20.067 punti, forte del calo dello yen dovuto alla decisione della Bank of Japan della scorsa settimana di mantenere i tassi ai minimi storici e negativi e il maxi piano di acquisti asset, pur a fronte dell'accenno di una ripresa più solida dell'economia giapponese.Sulla stessa linea il Topix, che archivia un +0,61% a 1.240 punti.Bene le borse cinesi anche in scia all'entusiasmo per la possibile inclusione delle azioni di Shanghai, che riporta un guadagno dello 0,50%, e Hong Kong (attualmente in rialzo dello 0,96%) nell'indice MSCI.Segno più anche per Taiwan +0,92%, mentre tra le altre piazze che chiuderanno più tardi le rispettive sedute Singapore sale dello 0,39%, Bangkok dello +0,47%, Sydney dello 0,47% e Mumbay +0,40%. POco mossa Jakarta +0,18% mentre Kuala Lumpur lima lo 0,21%.