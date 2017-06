Effetto Francia sui mercati europei

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Tecnologico

Alimentare

Materie prime

Immobiliare

Chimico

Viaggi e intrattenimento

STMicroelectronics

Campari

Prysmian

UnipolSai

Poste Italiane

Banca Generali

Moncler

(Teleborsa) - Finale al rialzo per le principali borse europee in un clima positivo dopo la convincente maggioranza conquistata dal neo inquilino dell'Eliseo Emmanuel Macron, in Francia . Sullo sfondo resta la Brexit dopo che ha preso il via il primo giorno di trattative per il divorzio tra Londra e l'UE Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,116. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,41%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 44,7 dollari per barile.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a 167 punti base, con un calo di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,95%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,07%. Ben impostata, che mostra un incremento dello 0,81%, e tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,90%., con ilche ha messo a segno un +0,35%.Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 1,89 miliardi di euro, in calo del 48,90%, rispetto ai 3,69 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 218.046, rispetto ai 281.745 precedenti.Su 218 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 81 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 132. Invariate le rimanenti 5 azioni.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+2,70%),(+2,02%) e(+1,15%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,57%),(-0,72%) e(-0,68%).Tra idi Milano, si distinguono(+3,02%) e(+2,52%) entrambi grazie alle promozioni sui rispettivi titoli giunte dai broker. Bene inoltre(+2,14%) e(+1,96%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,82% nel giorno in cui ha staccato il dividendo Piccola perdita per, che chiude con un -0,7%.Tentenna, che cede lo 0,61%.