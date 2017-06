Effetto Macron sulle borse europee. Anche Piazza Affari al rialzo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -i avvia la settimana con il segno più al pari delle borse del Vecchio Continente. Nel primo giorno di trattative per la Brexit e all'indomani del voto in Francia che ha fatto ottenere ala maggioranza assoluta dei seggi, nelle sale operative si respira un clima positivo., l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,119. Lieve calo dell', che scende a 1.250,6 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,45%positivache vanta un progresso dello 0,86%. Buona la performance di, che cresce dello 0,79%, e sostenutacon un discreto guadagno dell'1,10%.Il listino milanese mostra un guadagno frazionale, con ilche sta mettendo a segno un +0,67%. Sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,61%.Tra lea grande capitalizzazione, buoni spunti suche mostra un ampio vantaggio del 2,20%.Fanno bene i titoli bancariche mostra un incremento dell'1,25%.che evidenzia un bel vantaggio dello 0,74%., con un ampio progresso dell'1,60%., invece, si manifestano su quei titoli che oggi staccano la cedola come, che avvia le contrattazioni a -5,25% che oggi stacca la cedola.Anchealle prese con lo stacco cedola scende dell'1,86%.