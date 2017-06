Energia, Engie rileva una quota di Tabreed

Engie

(Teleborsa) -va alla conquista del mercato del Medio Oriente.La big energetica franceseda Mubadala, società di investimenti di Abu Dhabi, per 700 milioni di euro.Tabreed è una società degli Emirati Arabi Uniti specializzata inCon questa acquisizione, il gruppo d'oltralpe mira a, in particolare in India, Egitto e Turchia.Engie ha indicato anche di aver concluso con Mubadala, che resta il primo azionista di Tabreed con una quota del 42%, "accordi di cooperazione per sostenere lo sviluppo di Tabreed e il suo team di gestione, in qualità di azionisti a lungo termine".La transazione dovrebbe chiudersi nel terzo trimestre.