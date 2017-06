Fininvest pronta a rafforzare il controllo in Mediaset?

Mediaset

(Teleborsa) -si muove al rialzo ai. Il titolo beneficia degli ultimi rumors di stampa secondo cui Fininvest la Holding che controlla il Biscione potrebbe sfruttare un "trucco tecnico" per rafforzare il controllo sulla società die difendersi così dalla scalata chesta cercando di portare avanti sul Gruppo editoriale.Secondo Il Sole 24 Ore, il Biscione potrebbe acquistare fino al 10% del capitale proprio e aumentare la sua quota di diritto di voto al 43,9% (dall'attuale 41,1%). A condizione però che nella prossima assemblea del 28 giugno sia presente almeno il 10% del flottante e che almeno il 50% voti sia a favore del buy-back. Un ulteriore acquisto del 3,53% avverrebbe poi a dicembre e un altro 1,3% ad aprile, così che Fininvest in poco meno di un anno oltrepassi il 49% del diritto di voto.Intanto i riflettori sono puntati su. Oggi il Gruppo francese dovrà rispondere all'Agcom dopo che l'Authority ha invitato il gruppo transalpino a eliminare la doppia partecipazione in Mediaset e in