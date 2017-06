In pensione a 67 anni? Le imprese dicono "no"

(Teleborsa) - L'autunno potrebbe portare con se' un'amara sorpresa per i lavoratori, soprattutto per quelli ad un passo dal pensionamento.Secondo voci di stampa, il Governo starebbe approntando undagli attuali 66 anni e 7 mesi.Questo provvedimento si sarebbe reso necessario alla luce dell'a 65 anni, ossia degli anni di vita che gli italiani hanno ancora davanti dopo aver girato la boa dei 65 anni. Dati statistici alla mano, tale aspettativa sarebbe arrivata a 19,1 anni per gli uomini e a 22,4 anni per le donne.La notizia ha immediatamente scatenato un coro di polemiche. A dire "no" all'ipotetico provvedimento anche Unimpresa. “Un eventuale nuovo intervento sulla previdenza con l’innalzamento dell’età pensionabile a 67 anni a partire dal 2019 penalizza sia i lavoratori sia le aziende. Per i lavoratori, si allungherebbe ancora di più la vita lavorativa oltre le aspettative a lungo pianificate; per le aziende, si creerebbe ancora una volta un quadro di incertezza, con costi maggiori e con l’impossibilità di procedere al necessario ricambio occupazionale del quale trarrebbe benefici l’intera economia italiana” ha dichiarato il vicepresidente dell'Unione nazionale di imprese, Maria Concetta Cammarata