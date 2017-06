Le banche in soccorso delle PMI

(Teleborsa) -ha reso noto che sono proseguite nei primi 4 mesi del 2017 le, previsto dall'iniziativa “Imprese in ripresa”.Tutto questo rientra nel “” sottoscritto dall’, dalle banche e dalle altre Associazioni di impresa nel 2015. È possibile sia sospendere “in bonis” la quota capitale delle rate di mutui e leasing (anche agevolati o perfezionati con cambiali), che allungare il piano di ammortamento dei mutui e le scadenze del credito (a breve termine e agrario).Per quanto riguarda la, sono state accolte 16.417 domande, per un controvalore complessivo di debito residuo pari a 4,7 miliardi di euro ( 300 milioni in più rispetto all'ultimo rilevamento di marzo ), ed una maggior liquidità a disposizione delle imprese di 610 milioni di euro. L'ha invece riguardato 5.683 domande, pari a 1,2 miliardi di euro di debito residuo.Secondo un'analisi dellacondotta dall'Associazione si evidenzia che il 21,4% delle domande è riferito al settore del commercio e dell'alberghiero, il 13,7% alle industrie, il 16,6% all'edilizia e opere pubbliche, il 12,4% all'artigianato, il 9,2% all'agricoltura, ed il restante 26,7% agli “altri servizi”. L’analisi relativa alladelle domande accolte evidenzia che il 64,7% è riferito ad imprese residenti nel Nord Italia, il 19,9% al Centro ed il 15,4% al Sud.L'Accordo, puntualizza infine ABI, consente di sospendere i finanziamenti che hanno già beneficiato di tale strumento negli anni passati, escludendo quelli per i quali la sospensione è stata richiesta nei 24 mesi precedenti.