Leonardo riceve ordini per 9 elicotteri da LCI, valore 120 milioni di dollari

Leonardo

(Teleborsa) -(LCI), la divisione aeronautica di Libra Group, hanno firmato un contratto per nove elicotteri. L'ordine, del valore di oltre 120 milioni di dollari, riguarda i modelli dell’intera famiglia di nuova generazione. Le consegne degli elicotteri inizieranno quest'anno.LCI è già un importante cliente di Leonardo e quest’ultimo contratto si aggiunge a vari ordini precedenti per gli stessi modelli, per unNel solo mese di giugno, Leonardo registrerà consegne record a LCI con cinque AW169 e un AW139 destinati a diversi tipi di impiego presso operatori finali quali ricerca e soccorso, utiliy, trasporto a supporto delle attività portuali e addestramento. Attraverso questa gamma completa e diversificata di prodotti appartenenti alla famiglia di elicotteri di nuova generazione, LCI continua a crescere in tutti i settori, anche in quello Oil&Gas.