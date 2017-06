Leonardo sigla nuovi contratti con Airbus da oltre 100 milioni di euro

Leonardo

Airbus

(Teleborsa) -per. Il gruppo aerospaziale ha firmato accordi con"per fornire, per i prossimi cinque anni, un servizio di supporto e manutenzione avionica per le flotte tedesche e spagnole di".Il servizio "riguarda tutti gli equipaggiamenti di cui Leonardo ha la responsabilità progettuale e che costituiscono la maggior parte della suite avionica del velivolo. Sono previste attività di supporto avionico per i Typhoon dell'Aeronautica spagnola (Ejercito del aire) e di quella tedesca (Tyftwaffe), in collaborazione con Airbus e con il consorzio Eurofighter.I contratti con la Germania e la Spagna seguono analoghi accordi stipulati con le altre nazioni partner del consorzio Eurofighter, l'Italia e il Regno Unito".il titolo di Leonardo non gioisce e scivola dello 0,38%.