Londra, furgone investe pedoni fuori da una moschea

(Teleborsa) - Londra ancora sotto attacco. Dopo gli ultimi attentati terroristici che hanno colpito la City, ritorna la paura nella capitale britannica.della moschea diche nella notte di oggi 19 giugno, sono investiti da un furgone bianco. I fedeli si erano riuniti davanti alla moschea subito dopo la preghiera serale del Ramadan. Bilancio dell'attacco un morto accertato e almeno 8 feriti ricoverati in ospedale di cui tre gravi condizioni.L'uomo alla guida del furgone identificato poi in un 48enne è stato arrestato dalla polizia dopo che alcune delle persone testimoni dell'investimento lo hanno bloccato e malmenatoLa polizia bolla la vicenda come "un potenziale attacco terroristico", ha dichiarato verso stamane il Premierche per la mattinata ha annunciato riunione d'un comitato di emergenza da lei stessa presieduta.